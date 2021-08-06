Гришин - о тренере для ЦСКА: «Нужен такой, как Газзаев»

Российский тренер Александр Гришин, который ранее возглавлял молодёжный состав ЦСКА, прокомментировал тренерскую ситуацию в московском клубе.

Он заявил, что Газзаев является наиболее подходящим тренером для «армейцев». Он отметил, что экс-тренер ЦСКА может собрать коллектив и при нём очень хорошая дисциплина.

Гришин добавил, что не советует назначить Газзаева главным тренером ЦСКА, но если у него спросить сильного тренера, то первый на ум придёт он, пишет Sport24.

Напомним, что Газзаев возглавлял ЦСКА в 2001-03 и 2004-08 годах. Под его руководством команда побеждала в Кубке УЕФА.