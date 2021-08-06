Попов выложил переписку, где Салихова негативно высказывается о Тедеско

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в своем телеграм-канале продолжает выкладывать скриншоты личной переписки с Заремой Салиховой, женой владельца московского клуба Леонида Федуна.

В новой публикации функционер разместил переписку о бывшем главном тренере команды Доменико Тедеско. В ходе общения Зарема отметила, что отставка немецкого специалиста пойдет только на пользу команде. Салихова также заявила, что тренер называл своих подопечных *** [никчемными].

Тедеско занимал пост наставника «Спартака» с октября 2019 по май 2021 года.

Напомним, что Попов со скандалом покинул московский клуб. Функционер подал в отставку из-за разногласий с владельцами.

«Давайте от Мозеса избавимся, истерику Тедеско возьму на себя»: Попов опубликовал переписку с Салиховой