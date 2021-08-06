В главных слухах недели вы узнаете, как Леонид Федун пригрозил футболистам «Спартака», какой план по сохранению Лионеля Месси придумала «Барселона», и куда из «Зенита» может уехать Сердар Азмун. Об этом и не только – в первом после небольших каникул выпуске традиционной рубрики слухов на «Евро-Футбол.Ру».

Федун поставил игрокам ультиматум

В «Спартаке» снова неспокойно, но кого это удивляет? Скорее, можно было бы удивиться, если бы в течение полутора-двух лет в клубе не случалось бы скандалов и перестановок. Вот на неделе должность спортивного директора «красно-белых» на фоне разногласий с Леонидом Федуном и давления со стороны его жены покинул Дмитрий Попов. Поговаривают, что после этого владелец «Спартака» поставил игрокам команды ультиматум. Если кто-то заговорит в прессе по поводу ситуации с Поповым, то такого игрока ждёт штраф.

«Спартак» хочет переманить функционера из «Шахтёра»

И снова о «Спартаке». Клуб оказался в ситуации, когда сезон только начался, а уже нужно искать нового спортивного директора. По слухам, «красно-белые» хотят переманить в свои ряды португальца Жозе Боту. Этот функционер весьма плодотворно работает в «Шахтёре», управляя в украинском клубе департаментом селекции. Впрочем, осуществить переход Боту «Спартаку» будет очень сложно. Говорят, что не так давно он отказал даже «Роме».

«Барселона» шантажирует Ла Лигу из-за Месси

«Барселона» шокировала своих фанатов объявлением о том, что подписать новый контракт с Лионелем Месси не получается. Но точно ли можно считать, что история Месси в «Барселоне» закончилась? Если верить слухам, то нет. Поговаривают, что таким образом каталонский клуб пытается оказать давление на Ла Лигу и добиться смягчения правил по фэйр-плей, чтобы в конечном итоге получить условия для пролонгации трудового договора. Для Ла Лиги ведь уход Месси тоже плох – чемпионат сразу теряет в плане имиджа. Интересно, чем закончится вся эта история.

Мбаппе может год просидеть в запасе

Килиан Мбаппе никак не продлевает контракт с «ПСЖ». По слухам, терпение руководителей парижского клуба лопнуло, и они стали прибегать к ультиматумам. Так, Мбаппе якобы дали понять, что если он не поставит подпись под новым трудовым соглашением, то рискует на целый сезон стать игроком запаса «ПСЖ». Верится с трудом, но в мире большого бизнеса всякое бывает. Интересно, что об этом думает Маурисио Почеттино, от которого требуют триумфа в Лиге чемпионов.

Азмун покидает «Зенит»

Сердар Азмун давно говорил о желании попробовать себя в более статусном чемпионате, чем российский. Ожидается, что до закрытия летнего трансферного окна иранец уйдёт из «Зенита». Вопрос в том, куда отправится форвард. На днях появилась информация о том, что Азмун находится в шорт-листе не кого-нибудь, а самого миланского «Интера». Чемпионы Италии могут подписать Сердара, если Ромелу Лукаку отправится в «Челси».