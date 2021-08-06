Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Федун поставил игрокам ультиматум, «Барселона» шантажирует Ла Лигу из-за Месси, Азмун покидает «Зенит» - в главных слухах недели рубрика

06 Августа 2021 • 13:55 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

В главных слухах недели вы узнаете, как Леонид Федун пригрозил футболистам «Спартака», какой план по сохранению Лионеля Месси придумала «Барселона», и куда из «Зенита» может уехать Сердар Азмун. Об этом и не только – в первом после небольших каникул выпуске традиционной рубрики слухов на «Евро-Футбол.Ру».

Федун поставил игрокам ультиматум

В «Спартаке» снова неспокойно, но кого это удивляет? Скорее, можно было бы удивиться, если бы  в течение полутора-двух лет в клубе не случалось бы скандалов и перестановок. Вот на неделе должность спортивного директора «красно-белых» на фоне разногласий с Леонидом Федуном и давления со стороны его жены покинул Дмитрий Попов. Поговаривают, что после этого владелец «Спартака» поставил игрокам команды ультиматум. Если кто-то заговорит в прессе по поводу ситуации с Поповым, то такого игрока ждёт штраф.  

Embed from Getty Images

 

«Спартак» хочет переманить функционера из «Шахтёра»

И снова о «Спартаке». Клуб оказался в ситуации, когда сезон только начался, а уже нужно искать нового спортивного директора. По слухам, «красно-белые» хотят переманить в свои ряды португальца Жозе Боту. Этот функционер весьма плодотворно работает в «Шахтёре», управляя в украинском клубе департаментом селекции. Впрочем, осуществить переход Боту «Спартаку» будет очень сложно. Говорят, что не так давно он отказал даже «Роме».

«Барселона» шантажирует Ла Лигу из-за Месси

«Барселона» шокировала своих фанатов объявлением о том, что подписать новый контракт с Лионелем Месси не получается. Но точно ли можно считать, что история Месси в «Барселоне» закончилась? Если верить слухам, то нет. Поговаривают, что таким образом каталонский клуб пытается оказать давление на Ла Лигу и добиться смягчения правил по фэйр-плей, чтобы в конечном итоге получить условия для пролонгации трудового договора. Для Ла Лиги ведь уход Месси тоже плох – чемпионат сразу теряет в плане имиджа. Интересно, чем закончится вся эта история.

Embed from Getty Images

 

Мбаппе может год просидеть в запасе

Килиан Мбаппе никак не продлевает контракт с «ПСЖ». По слухам, терпение руководителей парижского клуба лопнуло, и они стали прибегать к ультиматумам. Так, Мбаппе якобы дали понять, что если он не поставит подпись под новым трудовым соглашением, то рискует на целый сезон стать игроком запаса «ПСЖ». Верится с трудом, но в мире большого бизнеса всякое бывает. Интересно, что об этом думает Маурисио Почеттино, от которого требуют триумфа в Лиге чемпионов.

Embed from Getty Images

 

Азмун покидает «Зенит»

Сердар Азмун давно говорил о желании попробовать себя в более статусном чемпионате, чем российский. Ожидается, что до закрытия летнего трансферного окна иранец уйдёт из «Зенита». Вопрос в том, куда отправится форвард. На днях появилась информация о том, что Азмун находится в шорт-листе не кого-нибудь, а самого миланского «Интера». Чемпионы Италии могут подписать Сердара, если Ромелу Лукаку отправится в «Челси».

Embed from Getty Images
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Интер Милан Зенит Барселона Лионель Месси Шахтёр Донецк ПСЖ Леонид Федун Дмитрий Попов Сердар Азмун Килиан Мбаппе Главные слухи недели Жозе Боту Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
06 Августа 2021 в 14:37
Скриньте ребята, мы живем в мире шантажистов, коррупционеров, мошенников и воров в законе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  17:00 Уфа ... Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Салихова зовёт Попова на полиграф
14:29 · Россия. Премьер-лига
Гришин - о тренере для ЦСКА: «Нужен такой, как Газзаев»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Шварц: «Месси уже в Москве»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Попов выложил переписку, где Салихова негативно высказывается о Тедеско
11:26 · Россия. Премьер-лига
Батуренко стал ассистентом Сёмина в «Ростове» официально
10:28 · Россия. ФНЛ
«Брисбен Роар» объявил о трансфере Лескано из «Енисея» официально
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
02:02 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:04 · Россия. Премьер-лига
Директора селекционного отдела «Шахтёра» не будет в «Спартаке»
05 Августа
23:04 · Россия. Премьер-лига
Помощники Карпина ушли из «Ростова»
21:57 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» рассматривает покупку вингера «Крыльев Советов»
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» зовёт Месси в свой состав 3
21:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-опорник «Спартака» Фернандо готовится вернуться в Россию эксклюзив
21:04 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Решил, что нужно двигаться дальше»
Все новости
Рекомендуем
 