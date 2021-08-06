Конов: «Если Федуну ***, и он готов к потокам *** - продолжайте. Утопите «Спартак» и уничтожьте его»

Журналист Василий Конов поделился мнением о происходящем в московском «Спартаке». Ранее стало известно об уходе спортивного директора Дмитрия Попова из столичного клуба. Функционер подал в отставку из-за конфликта с владельцами.

«Мне искренне жаль болельщиков «Спартака». И совершено не жаль Федуна. Это его рук дело. Весь бардак, который происходит в клубе - от руководителя. Если руководителю *** [все равно], и он готов к этим потокам *** [кала] - продолжайте. Утопите Спартак и уничтожьте его. Ваше время в этом клубе завершится так или иначе. Но вам всем, кто сейчас вокруг Спартака устраивает этот *** [бардак], должно быть стыдно, если вы знаете, что такое стыд», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.