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Россия. Премьер-лига

Конов: «Если Федуну ***, и он готов к потокам *** - продолжайте. Утопите «Спартак» и уничтожьте его»

06 Августа 2021 • 12:47 Комментировать (1)
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Журналист Василий Конов поделился мнением о происходящем в московском «Спартаке». Ранее стало известно об уходе спортивного директора Дмитрия Попова из столичного клуба. Функционер подал в отставку из-за конфликта с владельцами.

«Мне искренне жаль болельщиков «Спартака». И совершено не жаль Федуна. Это его рук дело. Весь бардак, который происходит в клубе - от руководителя. Если руководителю *** [все равно], и он готов к этим потокам *** [кала] - продолжайте. Утопите Спартак и уничтожьте его. Ваше время в этом клубе завершится так или иначе. Но вам всем, кто сейчас вокруг Спартака устраивает этот *** [бардак], должно быть стыдно, если вы знаете, что такое стыд», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Федун пригрозил игрокам команды санкциями в виде денежных штрафов, если они позволят себе давать публичные комментарии по поводу увольнения Попова.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Василий Конов
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Комментарии (1)
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Volond
06 Августа 2021 в 12:58
В точку!!!
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