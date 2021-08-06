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Россия. Премьер-лига

Батуренко стал ассистентом Сёмина в «Ростове» официально

06 Августа 2021 • 11:26 Комментировать
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В тренерском штабе Юрия Сёмина, возглавившего на днях «Ростов», пополнение. Как сообщила клубная пресс-служба, в Ростов-на-Дону перебрался Юрий Батуренко, который ранее работал в волгоградском «Роторе». Он будет занимать должность ассистента главного тренера.

Пресс-служба «жёлто-синих» поприветствовала Батуренко и пожелала тренеру успешной работы в клубе.

О назначении Сёмина наставником «Ростова» было объявлено в среду, 4 августа. 74-летний специалист подписал с клубом контракт на два года.

Команда стартовала в новом сезоне РПЛ с двух домашних поражений - от московского «Динамо» (0:2) и петербургского «Зенита» (2:4).

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Ростов Юрий Батуренко
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