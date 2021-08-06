Прощание Месси с «Барселоной», трансферное безумие «Локомотива», новый бразилец для «Зенита»: трансферы и слухи недели

Ох и горячей выдалась первая неделя августа. В России задавал темп «Локомотив», попытавшийся продать половину состава и выкупить по одному игроку чуть ли не из каждого клуба РПЛ. А в качестве вишенки на торте выступила молния из Барселоны - Лионель Месси не вернётся в Каталонию, а будет искать новый клуб. И это после 16 лет «брака»! «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы представлены в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Локомотив» даёт огня

Активность «Локомотива» на трансферном рынке превышает все допустимые нормы. Начали с тотальной распродажи. Томас Цорн бомбардировал звонками все клубы РПЛ и предлагал купить «красно-зелёных» лидеров. Под удар попали следующие фамилии: Крыховяк, Смолов, Миранчук, Баринов, Пабло, Живоглядов. И если продажи возрастных лидеров ещё можно понять, то чем не угодили Дмитрий Баринов и Антон Миранчук - большой вопрос. Быстро закрыть сделку смогли только по Гжегожу Крыховяку. «Краснодар» выкупил одного из лучших полузащитников РПЛ за 1,5 миллиона евро. Превосходный трансфер по соотношению цена/качество.

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Далее только слухи, размазанные по тарелке. ЦСКА хочет купить Антона Миранчука, но тут и «Зенит» фигурирует, и некий итальянский клуб. За Дмитрием Бариновым тоже пришли питерцы, но без конкретики. «Локомотив» и ЦСКА вместе фигурируют в новостях не только о продаже «железнодорожников». Рангник поставил цель скупить всю талантливую молодёжь РПЛ, но пока получил только Тикнизяна. Пресса называет сумму трансфера Наира - 5 млн евро. Если так, то ЦСКА совершил очень выгодную сделку. Тикнизян ещё не стал основным игроком «армейцев», даже с позицией на поле до конца не определился, а уже такую прибыль принёс.

Кажется, что «Локомотив» схватил Наира Тикнизяна больше от безысходности. А уж ЦСКА не продешевит, можно не сомневаться. В шорт-листе «железнодорожников» значились Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Сергей Пиняев, но в каждом случае «Локо» получал методичный отказ. Особенно отметим 16-летнего Пиняева. «Локомотив» предлагал Сергею и его окружению куда больше денег, чем «Крылья Советов», но тот выбрал «родного» тренера Игоря Осинькина и развитие в Самаре.

«Агент» Малком везёт пополнение

Переход Клаудиньо в «Зенит» кажется делом решённым. Агент бразильского полузащитника подтвердил, что переговоры находятся на продвинутой стадии. В Бразилии уже инсайдят и сумму трансфера - 15 миллионов евро. О переходе официально объявят после Олимпиады, где сборная Бразилии по футболу восьмого августа сыграет в финале против команды Испании. Пока же Малком подробнее рассказывает полузащитнику «Брагантино», что же его ждёт в «Зените». На разговоры у них много времени. Малком и Клаудиньо на Олимпиаде чаще остаются на скамейке запасных, чем играют.

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«Динамо» дорого закупается в Казани

«Бело-голубые» продолжают пополнять свой реестр талантливых российских футболист. К доморощенным Захаряну и Тюкавину москвичи добавили Дениса Макарова. Трансфер игрока сборной России из Казани обошёлся очень дорого. СМИ называют невероятную сумму в 10 миллионов евро. Но такова нынче цена российского паспорта у талантливого футболиста. «Динамо», кстати, в борьбе за Дениса Макарова опередило «Локомотив», который своей ураганной селекцией никого не пощадил.

Европейские чемпионаты

Новая эра каталонского футбола

Лионель Месси и «Барселона» - всё, об этом каталонский клуб объявил официально. Не удалось договориться по финансовым и техническим сложностям, уточнили в руководстве команды, но болельщикам от этого не легче. Сейчас фаны «Барселоны» не понимают, какой их команда предстанет в новом сезоне. Есть ли жизнь без Месси? Об этом в Каталонии не задумывались долгих 15 лет. Грустит Серхио Агуэро, который приходил объединиться с другом, расстроены Пике Бускетс, единственные оставшиеся из «золотого» состава «Барселоны».

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Официально Лионель Месси был свободным агентом ещё с первого июля, но переговоры с «Барселоной» не давали разыгрывать самый вкусный лот лета. Теперь же «Манчестер Сити» и «ПСЖ» получили зелёный свет. Пожалуй, именно эти два клуба поведут борьбу за Лионеля Месси. Каждый может закрыть финансовую сторону вопроса, каждый может дать амбиции, классных партнёров по команде. У «Сити», правда, есть козырь в лице Хосепа Гвардиолы. Зато «ПСЖ» показал феноменальную прыть этим летом, со свободного трансфера забрав Доннарумму, Серхио Рамоса и Вейналдума.