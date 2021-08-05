Последнее танго Палыча: Что ждёт Сёмина в «Ростове»

«Ростов» выбрал нового главного тренера, и им стал Юрий Сёмин. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт специалиста на берегах Дона.

Уход Юрия Сёмина из «Локомотива» оставлял чувство недосказанности. В свой последний приход в клуб он взял Кубок, завоевал чемпионство и вёл команду в зону Лиги чемпионов по ходу третьего сезона. Однако конфликт с руководством привёл к уходу из клуба, причём из-за коронавируса, случившегося во время чемпионата, а не после него. Сёмин уходил из «Локомотива» на фоне хороших результатов и не по своей воле. Поэтому сложно было оправдывать это решение возрастом, хотя наставнику тогда было уже 73 года.

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Сёмин хотел продолжать работать, и вот год спустя он возвращается. Скорее всего, «Ростов» станет последним клубом в карьере тренера. Сложно себе представить, что он успеет где-то ещё оказаться, всё же возраст уже довольно солидный.

Всем понятно, что Сёмин с «Ростовом» чемпионство не выиграет. Донской клуб просто не обладает ресурсами, чтобы бороться с «Зенитом», прежде всего. Будем честны, второе место и место в Лиге чемпионов «Ростову» тоже не светит. Сёмин может преобразить команду, но есть объективные моменты, с которыми ничего не сделать.

Тем не менее Сёмин может закончить карьеру с трофеем. Этот тренер лучше всех умеет выигрывать кубок России, а мы уже давно привыкли, что в этом турнире победить может любой.

Однако есть сомнения, что у Сёмина в «Ростове» получится. Мотивация тренера ясна. Он хочет, прежде всего, доказать, что ещё способен на многое, что «Локомотив» зря не продлил с ним контракт. Наверняка Сёмин даже мечтает, чтобы родной клуб его позвал обратно. Конечно, тренер будет прикладывать все усилия, но для хорошего результата нужны сильные игроки.

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Мы же знаем, что стратегия «Ростова» направлена на продажу лучших футболистов и поучение денег. Руководители донского клуба не просто не будет удерживать лидеров, а с удовольствием продадут их при первом выгодном предложении.

Сёмин в «Локомотиве» чаще всего ругался с руководством именно из-за кадровой политики. Он был против расставания с некоторыми игроками и часто не был согласен с приобретениями. Если «Ростов» сейчас пойдёт вверх, то уже зимой на футболистов будет спрос. Руководство вполне может их продать, что будет злить Сёмина. А дальше конфликт. В «Ростове» уж точно не будут держаться за тренера, он не легенда клуба.

Пожалуй, именно селекция – это главный риск взаимоотношений Сёмина и «Ростова», хотя и не единственный. Кроме «Локомотива» и первого прихода в киевское «Динамо» у него ведь мало где получалось. Ни в московском «Динамо», ни в сборной, ни во время второго вояжа в Киев, ни в «Анжи» не пошло. Более или менее результат ещё был в «Мордовии». В чём причина – сказать сложно, но это система, и нельзя это отбрасывать.

В общем, есть сомнения, что союз «Ростова» и Сёмина будет удачным.

Андрей Центров