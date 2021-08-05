​Тренеры Мартинес и Альба перешли из «Ростова» в сборную России вслед за Карпиным

«Ростов» объявил об уходе из клуба тренеров Луиса Мартинеса и Джонатана Альбы. Они продолжат работу в штабе Валерия Карпина, только уже в сборной России.

Напомним, что Валерий Карпин лишь незначительный отрезок времени совмещал работу в «Ростове» с работой в сборной России. После двух поражений на старте чемпионата Карпин вместе с президентом ростовского клуба принял решение о том, что для всех сторон будет лучше, если тренер сосредоточится на сборной.

Ближайший матч сборной России пройдёт 1 сентября. В этот день команда Валерия Карпина сыграет против Хорватии в Москве в рамках отбора на чемпионат мира.