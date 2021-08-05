Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 315 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Тренеры Мартинес и Альба перешли из «Ростова» в сборную России вслед за Карпиным

05 Августа 2021 • 19:30 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

«Ростов» объявил об уходе из клуба тренеров Луиса Мартинеса и Джонатана Альбы. Они продолжат работу в штабе Валерия Карпина, только уже в сборной России.

Напомним, что Валерий Карпин лишь незначительный отрезок времени совмещал работу в «Ростове» с работой в сборной России. После двух поражений на старте чемпионата Карпин вместе с президентом ростовского клуба принял решение о том, что для всех сторон будет лучше, если тренер сосредоточится на сборной.

Ближайший матч сборной России пройдёт 1 сентября. В этот день команда Валерия Карпина сыграет против Хорватии в Москве в рамках отбора на чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Джонатан Альба Луис Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  17:00 Уфа ... Локомотив Москва 3.7 3.2 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Тренеры Мартинес и Альба перешли из «Ростова» в сборную России вслед за Карпиным
19:25 · Россия. Премьер-лига
Малафеев - об уходе Карпина из «Ростова»: «Иначе все могло быть хуже и для клуба, и для сборной»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Макаров стал игроком «Динамо» - источник
19:09 · Россия. Премьер-лига
​РФС показал «тайну ВАР» видео
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Уткин объяснил для себя уход Карпина из «Ростова» 1
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тарханов - о «Спартаке»: «Весь негатив нужно оставлять в клубе, а не выплескивать в прессу»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Салихова жёстко ответила Смородской, назвавшей её «пустым местом» 2
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Дойдёт до того, что гендиректором «Спартака» будет Бузова, а тренером – Салихова»
17:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Нижний Новгород»: прогноз на матч чемпионата России – 7 августа 2021
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Роши эксклюзив
16:50 · Россия. Премьер-лига
​В брянском «Динамо» поучились у дочери Федуна фото
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Встреча с Криштиану»: Кухарчук показал забавное видео с Глушаковым видео
16:31 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала Салихову «пустым местом» 1
16:25 · Россия. Премьер-лига
​«Думали, конечная?»: «Ростов» опубликовал видео с Сёминым 1 видео
16:24 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сёмин и «Ростов» подходят друг другу по темпераменту»
Все новости
Рекомендуем
 