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Россия. Премьер-лига

Малафеев - об уходе Карпина из «Ростова»: «Иначе все могло быть хуже и для клуба, и для сборной»

05 Августа 2021 • 19:25 Комментировать
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Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением по поводу ухода Валерия Карпина из «Ростова». Напомним, что ростовский клуб проиграл в двух матчах на старте сезона.

Малафеев отметил, что работа только в сборной поможет Карпину сконцентрироваться на национальной команде и лучше подготовить футболистов. Он заявил, что совмещений должностей доставило бы немало проблем тренерскому штабу и могло сделать хуже и для сборной, и для клуба, пишет Sport24.

Напомним, что Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова» сменил Юрий Сёмин, который не тренировал с 2020 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Вячеслав Малафеев
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