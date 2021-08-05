​Макаров стал игроком «Динамо» - источник

Денис Макаров сменил «Рубин» на «Динамо». В московском клубе автору телеграм-канала «ЭкСпорт» подтвердили факт подписания с 23-летним футболистом трудового соглашения сроком на пять сезонов.

За «Рубин» Денис Макаров выступал с начала 2020 года. За этот период полузащитник провёл за казанский клуб 40 матчей, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Макаров добился вызова в национальную сборную России, хотя выйти на поле в составе главной команды страны ему пока что не посчастливилось.

Ближайший матч «Динамо» проведёт против ЦСКА в воскресенье, 8 августа.