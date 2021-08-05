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Россия. Премьер-лига

​Уткин объяснил для себя уход Карпина из «Ростова»

05 Августа 2021 • 18:44 Комментировать (1)
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В четверг на канале Василия Уткина в YouTube вышел свежий выпуск программы «Футбольный клуб». Среди прочего, известный журналист коснулся истории Валерия Карпина. После десяти дней совмещения двух должностей тренер ушёл из «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Уткин считает, что мнение об уходе Карпина из «Ростова» из-за двух поражений на старте сезона РПЛ является преувеличением, учитывая непростой календарь.

«Дело в другом. Знаете, мне кажется, что Карпину стало понятно, что когда он приходит на пресс-конференцию как тренер «Ростова», а его спрашивают о сборной, получается ситуация цугцванг. Как бы ты ни ответил, ты в пролёте.

Вот Тимур Журавель после матча «Ростов» - «Зенит» спросил у Карпина, понравились ли ему Дзюба и Ерохин. Карпин ответил, что он смотрел на своих футболистов в этой игре. И сразу вспыхивает общественное мнение: «Как это так? Ты же тренер сборной! Как ты можешь не смотреть за игроками сборной?». А если бы Карпин ответил: «Ребята молодцы». Как бы это выглядело для фанатов «Ростова», да и вообще?» - сказал Уткин.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Василий Уткин Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Andi
05 Августа 2021 в 18:49
Я одно скажу Вася ДИБИЛ!!!
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