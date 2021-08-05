«Интер» начинает изучать трансферный рынок на тот случай, если клубу придётся искать форварда после ухода Ромелу Лукаку. Вполне вероятно, что в ближайшие недели фактурный бельгийский нападающий вернётся в «Челси».

Как сообщает SempreInter со ссылкой на газету La Gazzetta dello Sport, в списке потенциальных кандидатов у «Интера» находятся Сердар Азмун из «Зенита» и Лука Йович из «Реала».

Ранее слухи активно связывали Сердара Азмуна с «Байером». Иранец давно успел заявить о своём намерении попробовать свои силы в более статусном чемпионате, чем Премьер-лига России.