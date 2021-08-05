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Россия. Премьер-лига

Тарханов - о «Спартаке»: «Весь негатив нужно оставлять в клубе, а не выплескивать в прессу»

05 Августа 2021 • 18:01 Комментировать
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением по поводу ухода спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова.

Тарханов заявил, что уход Попова может быть связан с тем, что в клубе сейчас бардак. Он отметил, что «Спартак» является хорошим клубом, но там происходит много непонятных вещей, который могут мешать.

Также тренер добавил, что весь негатив не нужно выносить на всеобщее обозрение, а стоит оставлять в клубе, так как это не имеет смысла и тоже может навредить, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил об уходе и уже оформил отставку из клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов
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