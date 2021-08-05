​Салихова жёстко ответила Смородской, назвавшей её «пустым местом»

Зарема Салихова продолжает активно вести свой телеграм-канал. В адрес супруги «Спартака» полетела стрела от Ольги Смородской, которая ранее занимала должность президента «Локомотива». Так, среди прочего, Смородская назвала Салихову «пустым местом».

Салихова решила не затягивать с ответом, причём он получился не менее жёстким.

«Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая», - написала Салихова в «Телеграме».

Позже супруга Леонида Федуна добавила, что исключением из этого её правила является известный журналист Василий Уткин.