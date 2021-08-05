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Россия. Премьер-лига

​Салихова жёстко ответила Смородской, назвавшей её «пустым местом»

05 Августа 2021 • 17:49 Комментировать (1)
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Зарема Салихова продолжает активно вести свой телеграм-канал. В адрес супруги «Спартака» полетела стрела от Ольги Смородской, которая ранее занимала должность президента «Локомотива». Так, среди прочего, Смородская назвала Салихову «пустым местом».

Салихова решила не затягивать с ответом, причём он получился не менее жёстким.

«Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая», - написала Салихова в «Телеграме».

Позже супруга Леонида Федуна добавила, что исключением из этого её правила является известный журналист Василий Уткин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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DezmaN
05 Августа 2021 в 18:25
У некоторых рот, чтобы просто есть, а мозг - чтобы просто нет.
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06.08  17:00 Уфа ... Локомотив Москва 3.7 3.2 2.15
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