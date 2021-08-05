​Канчельскис: «Дойдёт до того, что гендиректором «Спартака» будет Бузова, а тренером – Салихова»

Известный в прошлом игрок сборной России Андрей Канчельскис выразил недоумение по поводу того факта, что Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, вмешивается в дела клуба.

Напомним, что из «Спартака» уходит Дмитрий Попов, который работал спортивным директором. Такое решение функционер принял в том числе из-за публичной критики со стороны Заремы Салиховой.

«У нас одни девушки-эксперты. На футбольные эфиры приглашают Бузову. Скоро дойдёт до такого, что Зарема будет тренировать «Спартак», а гендиректором станет Бузова. Всё это плачевно», - поделился своим мнением Канчельскис для sport24.

Добавим, что в среду «Спартак» с результатом 0:2 проиграл «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов.