Агент Хэмильтон Бернард, который представляет интересы форварда «Спартака» Педро Роши, высказался о будущем футболиста для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«В данный момент никаких конкретных переговоров о будущем Педро Роши нет. Какой-то конкретики из Бразилии нет. Мы обсуждаем варианты, но не вступали в переговоры», - рассказал о ситуации агент.

Действующий контракт 26-летнего Педро Роши со «Спартаком» рассчитан ещё на два сезона. За последние годы форвард дважды отправлялся в бразильские клубы на правах аренды.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Педро Рошу в 1,5 миллиона евро.