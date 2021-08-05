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Россия. Премьер-лига

​Агент высказался о будущем Роши эксклюзив

05 Августа 2021 • 17:04 Комментировать
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Агент Хэмильтон Бернард, который представляет интересы форварда «Спартака» Педро Роши, высказался о будущем футболиста для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«В данный момент никаких конкретных переговоров о будущем Педро Роши нет. Какой-то конкретики из Бразилии нет. Мы обсуждаем варианты, но не вступали в переговоры», - рассказал о ситуации агент.

Действующий контракт 26-летнего Педро Роши со «Спартаком» рассчитан ещё на два сезона. За последние годы форвард дважды отправлялся в бразильские клубы на правах аренды.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Педро Рошу в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша
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