Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в среду вечером опубликовала в «Телеграме» фотографию листа бумаги с написанным на нём анализом игры команды и рекомендациями для тренера. Эти рекомендации были составлены дочерью Федуна по имени Адриана.
В брянском «Динамо» решили поучиться у дочери Федуна и составили аналогичный план на ближайший матч команды против «Салюта». Соответствующее фото пресс-служба «динамовцев» опубликовала в «Твиттере».
Отметим, что брянское «Динамо» выступает в третьем по рангу российском футбольном дивизионе после РПЛ и ФНЛ.
Вашему вниманию наш план на игру на матч с @fcsalyutbgd— Динамо Брянск (@FCDynamoBryansk) August 5, 2021
Игра в эту субботу 7 августа в 18:00 мск в Белгороде. pic.twitter.com/PZ66siY6sE