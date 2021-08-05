Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в среду вечером опубликовала в «Телеграме» фотографию листа бумаги с написанным на нём анализом игры команды и рекомендациями для тренера. Эти рекомендации были составлены дочерью Федуна по имени Адриана.

В брянском «Динамо» решили поучиться у дочери Федуна и составили аналогичный план на ближайший матч команды против «Салюта». Соответствующее фото пресс-служба «динамовцев» опубликовала в «Твиттере».

Отметим, что брянское «Динамо» выступает в третьем по рангу российском футбольном дивизионе после РПЛ и ФНЛ.