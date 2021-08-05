Смородская назвала Салихову «пустым местом»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», прокомментировала разговоры о том, что покидающего должность спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, по сути, уволила Зарема Салихова. Как известно, супруга Леонида Федуна регулярно критиковала Попова посредством своего телеграм-канала.

«Зарема - пустое место. Она никто, и звать её никак», - поделилась Смородская своим мнением для sport24.

Дмитрий Попов ранее заявил «Спорт-Экспрессу», что не хочет быть «терпилой» в ситуации, когда Зарема Салихова то и дело пишет о нём в «Телеграме».