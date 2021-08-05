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Россия. Премьер-лига

Непомнящий: «Сёмин и «Ростов» подходят друг другу по темпераменту»

05 Августа 2021 • 16:24 Комментировать
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу назначения Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

Он отметил, что руководство ростовского клуба смотрит дальновидно, приглашая такого тренера. Непомнящий заявил, что Сёмин является отличным выбором для команды в сложившейся ситуации. Наставник добавил, что назначение экс-тренера «Локомотива» будет для игроков дополнительной мотивацией.

По его словам, Сёмин и «Ростов» подходят друг другу по темпераменту, так как новый главный тренер - человек с характером и очень эмоциональный, а для города это важно, пишет «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Юрий Сёмин сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Последним местом его работы был «Локомотив», который он тренировал с 2016 по 2020 год и вместе с ним становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин Валерий Непомнящий
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