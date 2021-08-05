Рианчо: «Спартаку» нужно настроиться на ответный матч с «Бенфикой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу поражения московского клуба в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

По его словам, ещё перед матчем было понятно, что «Бенфика» - это очень тяжёлый соперник. Испанец добавил, что в португальской команде в составе очень много сильных игроков, которые могут выиграть за счёт индивидуальных качеств.

Рианчо отметил, что «Спартак» ещё может рассчитывать на победу в гостях, однако для этого московскому клубу нужно настроиться и серьёзно подготовиться к матчу, пишет Sport24.

Напомним, что ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне