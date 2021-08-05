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Россия. Премьер-лига

Рианчо: «Спартаку» нужно настроиться на ответный матч с «Бенфикой»

05 Августа 2021 • 15:13 Комментировать
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу поражения московского клуба в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

По его словам, ещё перед матчем было понятно, что «Бенфика» - это очень тяжёлый соперник. Испанец добавил, что в португальской команде в составе очень много сильных игроков, которые могут выиграть за счёт индивидуальных качеств.

Рианчо отметил, что «Спартак» ещё может рассчитывать на победу в гостях, однако для этого московскому клубу нужно настроиться и серьёзно подготовиться к матчу, пишет Sport24.

Напомним, что ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Рауль Рианчо
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