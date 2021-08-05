Соболев продлит контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях

Нападающий Александр Соболев ведет переговоры со «Спартаком» о пролонгации сотрудничества. Как стало известно «Спорт-экспрессу», стороны близки к соглашению.

Источник отмечает, что «красно-белые» предложили 24-летнему футболисту договор на улучшенных условиях. Действующее соглашение Соболева рассчитано до середины 2024 года.

В столичный клуб Александр перебрался из самарских «Крыльев Советов» в прошлом году.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги форвард провел 22 поединка, записав на свой счет 14 забитых мячей (пять - с пенальти) и четыре результативные передачи.