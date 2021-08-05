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Россия. Премьер-лига

Рабинер: «Попов был абсолютно трезв, когда говорил об уходе из «Спартака»

05 Августа 2021 • 11:29 Комментировать
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Журналист Игорь Рабинер отреагировал на информацию о том, что спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов сообщил о своей отставке, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Рабинера, функционер был абсолютно трезв, поэтому предположение Андрея Федуна было неверным.

«Было бы иначе - это можно было бы понять и по поведению, и по запаху, и по другим признакам», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

В среду, 4 августа, стало известно, что спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов принял решение об уходе из столичного клуба. Причиной отставки стали разногласия с владельцами клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Рабинер Дмитрий Попов
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