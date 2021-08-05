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Россия. Премьер-лига

Радимов - о ситуации в «Спартаке»: «Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА?»

05 Августа 2021 • 10:58 Комментировать (2)
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне занимающий пост наставника второй команды «сине-бело-голубых», высказался о происходящем в московском «Спартаке».

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? Иного объяснения происходящему найти невозможно! В этом сезоне про «Спартак» можно забыть», - написал специалист в своем твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов принял решение об уходе из клуба. Причиной стали разногласия с высшим руководством.

В среду, 4 августа, «Спартак» провел первый матч против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов. Москвичи уступили на своем поле со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
05 Августа 2021 в 11:12
Судя, по тому, что буланов пишет исключительно о Спартаке, его тайная любовь окончательно перестала быть тайной!
JUMPER
05 Августа 2021 в 12:26
ну дык...сама папулярна тема пра парасей...))) хде ышо засвититьси...шо ба табе вспонили...))) а про перву леди хррюнделей ховарять шо энто тот случий...кохдыть хвост виляить сабакай...)))
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