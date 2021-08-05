Радимов - о ситуации в «Спартаке»: «Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА?»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне занимающий пост наставника второй команды «сине-бело-голубых», высказался о происходящем в московском «Спартаке».

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? Иного объяснения происходящему найти невозможно! В этом сезоне про «Спартак» можно забыть», - написал специалист в своем твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов принял решение об уходе из клуба. Причиной стали разногласия с высшим руководством.

В среду, 4 августа, «Спартак» провел первый матч против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов. Москвичи уступили на своем поле со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа.