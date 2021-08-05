Клаудиньо станет игроком «Зенита» после Олимпийских игр

Атакующий полузащитник Клаудиньо, правами на которого владеет «Брагантино», близок к трансферу в петербургский «Зенит», рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Педру Алмейда.

По сведениям журналиста, трансфер 24-летнего футболиста обойдется чемпиону России в 15 миллионов евро. О переходе стороны объявят после окончания олимпийского футбольного турнира. Клаудиньо со сборной Бразилии вышел в финал, где «селесао» предстоит встреча против Испании.

В состав «Брагантино» полузащитник отметился 32 забитыми мячами и 24 результативными передачами в 122 проведенных поединках.