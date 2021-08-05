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Россия. Премьер-лига

Клаудиньо станет игроком «Зенита» после Олимпийских игр

05 Августа 2021 • 10:33 Комментировать (3)
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Атакующий полузащитник Клаудиньо, правами на которого владеет «Брагантино», близок к трансферу в петербургский «Зенит», рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Педру Алмейда.

По сведениям журналиста, трансфер 24-летнего футболиста обойдется чемпиону России в 15 миллионов евро. О переходе стороны объявят после окончания олимпийского футбольного турнира. Клаудиньо со сборной Бразилии вышел в финал, где «селесао» предстоит встреча против Испании.

В состав «Брагантино» полузащитник отметился 32 забитыми мячами и 24 результативными передачами в 122 проведенных поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2021 Клаудиньо
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Id343572846
05 Августа 2021 в 11:22
Напрасная покупка, в Зените достаточно хороших футболистов...
Superzina
05 Августа 2021 в 11:10
Могу только повторить ! Superzina 09 Июня 2021 в 15:11 Клаудиньо . Не нужен . Оценка трансфера 3 . 1. Мой подход не меняется . Пусть я вообще ничего не понимаю в футболе . Но Бразилия страна , куда не плюнь попадешь или в местного скаута , или в европейского Вопрос : почему бразилец в 24 года все еще в Бразилии ? Слаб . 2. А сейчас крепче держитесь за стул . А он вообще до 22 лет играл только в Серии Б. И его ОЦ=0.3 млн .была . Уровень ФНЛ . Только два года как он перешел в 9-ую команду Серии А . Да , здесь он слегка зазвездил . За последний год прошел две переоценки и сейчас с ОЦ=1.0 он поднялся до ОЦ=11.0 Но всего-то две переоценки . Один удачный сезон . Явно мало для оценки перспектив . 3. Нигде вне Бразилии не играл . ВЫВОД №1 .Его сегодняшний уровень Задаче 1/8 ЛЧ не соответствует явно . Несколько лет назад мы купили сразу 5 аргов . Некоторые уже имели европейский опыт, были почти ровесниками бразильцу и имели близкие ОЦ. Потом мы не знали как от них избавиться . Даже пьяный Тухель вынужденно переплатив за Паредеса не помог уйти в 0 . Кто-то пришлось отпускать СА . ВЫВОД №2. Его сегодняшний уровень Задаче в РПЛ со значимой вероятностью не соответствует и потенциально высок риск потери денег на трансфере .
Superzina
05 Августа 2021 в 11:08
На сегодняшний день вероятность трансфера Клаудиньо в Зенит оценивается в 49% . Однако фактом остается то , что Без "игроков уровня Кунья, Гедеш, Белотти" для Зенита " в 1/8 -1/4 ЛЧ ", с такими как "Лаборде и Клаудиньо" как до Луны .
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