Шикунов: «Сёмин всё наладит в «Ростове», будет добротный середняк»

Александр Шикунов, ранее занимавший пост вице-президента «Ростова», отреагировал на назначение Юрия Сёмина главным тренером «жёлто-синих».

«Палыч не будет бороться за выживание. Он все наладит, будет добротный середняк. Может, они кого-то возьмут в трансферное окно и будут за что-то бороться», - приводит слова Шикунова «Рейтинг Букмекеров».

О назначении 74-летнего специалиста было объявлено вчера, 4 августа. Сёмин подписал с клубом из Ростова-на-Дону двухлетнее трудовое соглашение.

В стартовых турах Премьер-лиги ростовчане потерпели две неудачи. Сначала команда проиграла московскому «Динамо» (0:2), а затем - петербургскому «Зениту» (2:4).

В третьем туре чемпионата России подопечные Сёмина встретятся с «Химками». Матч пройдет 8 августа в Подмосковье.