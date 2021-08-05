Генич: «Ситуация в «Спартаке» - позор, хуже любого реалити-шоу»

Известный футбольный комментатор Константин Генич подлился мнением о ситуации в московском «Спартаке».

«То, что творится в «Спартаке» - позор! Не на поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба», - говорится в сообщении комментатора в твиттер-аккаунте

Напомним, что в перерыве поединка квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» спортивный директор москвичей Дмитрий Попов заявил, что покидает «Спартак».

Первый матч между «красно-белыми» и португальским клубом завершился со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа.