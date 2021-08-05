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Россия. Премьер-лига

Генич: «Ситуация в «Спартаке» - позор, хуже любого реалити-шоу»

05 Августа 2021 • 08:45 Комментировать (5)
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Известный футбольный комментатор Константин Генич подлился мнением о ситуации в московском «Спартаке».

«То, что творится в «Спартаке» - позор! Не на поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба», - говорится в сообщении комментатора в твиттер-аккаунте

Напомним, что в перерыве поединка квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» спортивный директор москвичей Дмитрий Попов заявил, что покидает «Спартак».

Первый матч между «красно-белыми» и португальским клубом завершился со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Spirit
05 Августа 2021 в 11:15
Не дают Спартаку покоя лавры конюшни, решили все таки взять первое место в этом вопросе! Коням нужно поднажать, оставить Влашича в команде, посадить его на лавку и уволить Березуцкого через пару туров)))
Id152079006
05 Августа 2021 в 10:32
Show must go on!!!
KUGO
05 Августа 2021 в 09:44
Даа... "Мясо" отжигает в очередной раз занимая чужую лмгочемпионскую позицию и позоря российский футбол.
Crocodile
05 Августа 2021 в 09:56
а его шо, таки есть кому прославить?
AlessandroDP
05 Августа 2021 в 10:09
Ваш недобол априори позорище)))
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