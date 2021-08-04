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Россия. Премьер-лига

У РПЛ будет новый пресс-секретарь

04 Августа 2021 • 20:34 Комментировать
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Пресс-секретарь РПЛ Дмитрий Зеленов, скорее всего, покинет свою должность в ближайшее время. Зеленов близок к тому, чтобы занять аналогичный пост в «Спартаке», об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Сергей Егоров.

По его словам, кандидатами на свободное место станут Иван Тугарин, сейчас работающий в РФС, а также Игорь Владимиров, у которого за спиной опыт работы в сборной России и том же российском футбольном союзе. Впрочем, не исключается и назначение других специалистов.

Напомним, что сегодня также стало известно об уходе Александра Удальцова с должности начальника главной команды московского «Динамо», его место занял Сергей Якунчиков из «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Дмитрий Зеленов
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