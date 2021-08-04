Тульский «Арсенал» поддержал идею переноса шестого тура РПЛ

Гурам Аджоев, пребывающий на должности президента тульского «Арсенала» заявил, что клуб поддерживает идею о переносе матчей шестого игрового дня российского чемпионата в интересах национальной команды России.

«Конечно, я поддержал идею перенести шестой тур РПЛ в интересах сборной. А как можно было по-другому? Матчи сборной — самое важное, РФС надо идти навстречу», - заявил Аджоев в интервью Sport24.

Ранее матчи шестого тура РПЛ просил перенести новоиспеченный наставник национальной сборной Валерий Карпин. Сообщалось, что матчи команд, не принимающих участие в квалификационных раундах еврокубков, могут перенести на 25 августа.