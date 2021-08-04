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Россия. Премьер-лига

Тульский «Арсенал» поддержал идею переноса шестого тура РПЛ

04 Августа 2021 • 18:43 Комментировать
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Гурам Аджоев, пребывающий на должности президента тульского «Арсенала» заявил, что клуб поддерживает идею о переносе матчей шестого игрового дня российского чемпионата в интересах национальной команды России.

«Конечно, я поддержал идею перенести шестой тур РПЛ в интересах сборной. А как можно было по-другому? Матчи сборной — самое важное, РФС надо идти навстречу», - заявил Аджоев в интервью Sport24.

Ранее матчи шестого тура РПЛ просил перенести новоиспеченный наставник национальной сборной Валерий Карпин. Сообщалось, что матчи команд, не принимающих участие в квалификационных раундах еврокубков, могут перенести на 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Арсенал Тула Гурам Аджоев РПЛ
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