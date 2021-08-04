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Россия. Премьер-лига

​РПЛ получила запрос о переносе 6-го тура чемпионата

04 Августа 2021 • 16:59 Комментировать
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В Российскую Премьер-лигу поступил запрос РФС о переносе матчей шестого тура чемпионата. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы лиги.

Согласно календарю, матчи шестого игрового дня РПЛ должны состояться 28 и 29 августа (суббота и воскресенье). При этом уже в первый день осени (среда) сборной России предстоит принять Хорватию в рамках отбора на чемпионат мира. Новоиспечённый наставник российской национальной команды Валерий Карпин попросил клубы пойти навстречу сборной и согласиться на перенос.

В РПЛ сообщили, что по поводу возможного переноса матчей будет проведено заочное голосование. Решение будет объявлено в конце следующей недели.

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