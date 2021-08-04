​Названа потенциальная зарплата Макарова в «Динамо»

Ожидается, что в самое ближайшее время полузащитник Денис Макаров сменит «Рубин» на «Динамо». В случае перехода в московский клуб заработная плата 23-летнего футболиста существенно вырастет. Если в «Рубине» в год Макаров зарабатывал примерно 150 тысяч евро, то в «Динамо» игрок сможет заработать около 800 тысяч евро за сезон. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Денис Макаров провёл в «Рубине» полтора сезона. Качественная игра в прошлом сезоне позволила Макарову попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы. Впрочем, на континентальном футбольном форуме полузащитник на поле так и не появился.