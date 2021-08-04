«Ростов» обратился к Валерию Карпину после ухода тренера из клуба

«Ростов» на своём официальном сайте опубликовал обращение к покинувшему тренерский мостик клуба Валерию Карпину.

Карпин решил полностью посвятить себя работе в национальной команде России, а ему на смену пришел 74-летний специалист Юрий Сёмин, известный успехами, которых добился с московским «Локомотивом».

«Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова», - говорится в обращении ростовчан.

«Ростов» поблагодарил специалиста и пожелал Карпину удачи и успехов у руля сборной команды России.