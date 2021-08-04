Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 126 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Сёмин - главный тренер «Ростова» официально

04 Августа 2021 • 12:08 Комментировать (5)
1000 рублей бесплатная ставка

Известный российский специалист Юрий Сёмин назначен главным тренером «Ростова», об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Контракт между сторонами рассчитан на два года.

На этом посту 74-летний наставник сменил Валерия Карпина, которого назначили рулевым национальной сборной России. Последним местом работы Сёмина был столичный «Локомотив».

На старте нового сезона чемпионата России «Ростов» потерпел два домашних поражения. Команда уступила московскому «Динамо» (0:2) и петербургскому «Зениту» (2:4). В настоящий момент «жёлто-синие» занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
04 Августа 2021 в 14:12
я уже как то отмечал эту российскую черту -- привязанность к прошлому . когда говорят Семин , я почему то вижу Ленина .
Дарт Уилфред
04 Августа 2021 в 13:57
И первый же матч против Черевченко. Прошлая их встреча закончилась со счетом 4-0 в Пользу Черевченко.
Дарт Уилфред
04 Августа 2021 в 13:36
Бассогог уже попал в сферу интересов Ростова? Мой прогноз: повторится у деда история Анжи и Динамо.
ингерман
04 Августа 2021 в 13:27
ай ынтересный ход получився.. про сёму я шой-та совсем забыл.. ню-ню.. не думаю шо лохам чёй-то перепадет.. шпалыч злой на них.. посмотрим.. )))
Spirit
04 Августа 2021 в 12:32
Точно -6 очков паровозу))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
14:21 · Россия. Премьер-лига
Журавель поделился мнением о назначении Сёмина в «Ростов»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Гамула отреагировал на назначение Сёмина в «Ростов»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «В его возрасте Сёмин может преподнести какие-то сюрпризы» эксклюзив
13:53 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сёмин - лучший выбор для «Ростова», с ним можно побороться за еврокубки»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о Сёмине в «Ростове»: «Или получится интересно, или хоть поржём» 1
13:11 · Россия. Премьер-лига
РФС назначил судей на матчи «Динамо» - ЦСКА и «Зенит» - «Краснодар»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Трансфер Крыховяка - очень выгодная сделка для всех» эксклюзив
12:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Лаборда отреагировал на интерес «Зенита» эксклюзив
11:47 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Непросто уходить из клуба, в котором провёл восемь лет»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян стал игроком «Локомотива» 1 официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин близок к назначению главным тренером «Ростова»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Кардозу сменит «Динамо» на турецкий клуб
08:59 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Переход Тюкавина в «Локомотив» нереален»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Петреску готов возглавить «Ростов»
03 Августа
23:39 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян проходит медосмотр в «Локомотиве»
Все новости
Рекомендуем
 