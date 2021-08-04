Известный российский специалист Юрий Сёмин назначен главным тренером «Ростова», об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Контракт между сторонами рассчитан на два года.

На этом посту 74-летний наставник сменил Валерия Карпина, которого назначили рулевым национальной сборной России. Последним местом работы Сёмина был столичный «Локомотив».

На старте нового сезона чемпионата России «Ростов» потерпел два домашних поражения. Команда уступила московскому «Динамо» (0:2) и петербургскому «Зениту» (2:4). В настоящий момент «жёлто-синие» занимают предпоследнее место в турнирной таблице.