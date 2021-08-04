Тикнизян: «Непросто уходить из клуба, в котором провёл восемь лет»

Полузащитник Наир Тикнизян прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Локомотив». Слова 22-летнего исполнителя приводит пресс-служба «армейцев».

«Непросто уходить из клуба, в котором провел восемь лет. Но таков футбол. Спасибо руководству, что пошли навстречу моей просьбе в вопросе трансфера», - сказал футболист.

Тикнизян подписал с «железнодорожниками» трудовой договор, который рассчитан до окончания сезона-2024/2025. По неофициальной информации, сумма трансфера составила пять миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Наир принял участие в одном матче и получил желтую карточку.