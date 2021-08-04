Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 126 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Тикнизян стал игроком «Локомотива» официально

04 Августа 2021 • 11:12 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

22-летний хавбек Наир Тикнизян сменил клубную прописку. Футболист перешел из московского ЦСКА в другой столичный клуб - «Локомотив». Об этом отрапортовала пресс-служба «железнодорожников».

Полузащитник поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в СМИ фигурировала информация о пяти миллионах евро.

Стоит отметить, что Наир является воспитанником футбольной академии «армейского» клуба. В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник провел 28 поединков, забил два гола и получил семь желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Tavadi
04 Августа 2021 в 12:29
да, Гжегожа слили, а бревно за 5млн взяли
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
14:21 · Россия. Премьер-лига
Журавель поделился мнением о назначении Сёмина в «Ростов»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Гамула отреагировал на назначение Сёмина в «Ростов»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «В его возрасте Сёмин может преподнести какие-то сюрпризы» эксклюзив
13:53 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сёмин - лучший выбор для «Ростова», с ним можно побороться за еврокубки»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о Сёмине в «Ростове»: «Или получится интересно, или хоть поржём» 1
13:11 · Россия. Премьер-лига
РФС назначил судей на матчи «Динамо» - ЦСКА и «Зенит» - «Краснодар»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Трансфер Крыховяка - очень выгодная сделка для всех» эксклюзив
12:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Лаборда отреагировал на интерес «Зенита» эксклюзив
11:47 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Непросто уходить из клуба, в котором провёл восемь лет»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян стал игроком «Локомотива» 1 официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин близок к назначению главным тренером «Ростова»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Кардозу сменит «Динамо» на турецкий клуб
08:59 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Переход Тюкавина в «Локомотив» нереален»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Петреску готов возглавить «Ростов»
03 Августа
23:39 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян проходит медосмотр в «Локомотиве»
Все новости
Рекомендуем
 