22-летний хавбек Наир Тикнизян сменил клубную прописку. Футболист перешел из московского ЦСКА в другой столичный клуб - «Локомотив». Об этом отрапортовала пресс-служба «железнодорожников».

Полузащитник поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в СМИ фигурировала информация о пяти миллионах евро.

Стоит отметить, что Наир является воспитанником футбольной академии «армейского» клуба. В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник провел 28 поединков, забил два гола и получил семь желтых карточек.