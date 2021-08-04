Сёмин близок к назначению главным тренером «Ростова»

Появилась информация о новом главном тренере «Ростова». Согласно информации «РБ Спорт», им станет 74-летний специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».

Ранее президент клуба Арташес Арутюнянц заявил, что о назначении нового наставника будет объявлено в ближайшие несколько дней.

В настоящий момент у «Ростова» нет главного тренера. 2 августа пост рулевого команды покинул Валерий Карпин, который решил уделить все свое внимание работе со сборной России.

После двух стартовых туров Премьер-лиги «Ростов» занимает 15 место в турнирной таблице. Команда потерпела поражения от «Динамо» и «Зенита».