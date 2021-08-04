Кардозу сменит «Динамо» на турецкий клуб

Португальский хавбек Мигель Кардозу, правами на которого владеет московское «Динамо», близок к переезду в турецкий чемпионат. Об этом информирует «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, новым местом работы 27-летнего полузащитника должен стать «Кайсериспор». Игрок пройдет медицинское обследование о подпишет трудовой договор с клубом. За трансфер Кардозу турки заплатят 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Мигель выступал на правах аренды за «Белененсеш». Хавбек принял участие в 30 поединках чемпионата Португалии, отметившись шестью забитыми мячами (три - с пенальти) и двумя результативными передачами.