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Россия. Премьер-лига

«Ростов» определился с тренером, который заменит Карпина

04 Августа 2021 • 09:30 Комментировать (1)
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В ближайшие дни руководство «Ростова» представит нового главного тренера команды. Об этом в интервью Sport24 рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Ростов» определился с кандидатурой нового тренера. Представим его в течение нескольких дней», - поведал руководитель.

Напомним, что несколько дней назад с поста наставника команды ушел Валерий Карпин, тренировавший «жёлто-синих» на протяжении четырех лет. 52-летний специалист перешел на работу в сборной России.

СМИ сообщали, что в числе кандидатов на пост рулевого «Ростова» фигурируют Дан Петреску, Станимир Стоилов и Мурад Мусаев.

Клуб из Ростова-на-Дону неудачно стартовал в новом розыгрыше Премьер-лиги. «Ростов» потерпел домашние поражения от «Динамо» и «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц
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Комментарии (1)
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KUGO
04 Августа 2021 в 09:51
Ну что ж... "Ростов" будет бороться за выживание.
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