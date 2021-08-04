«Ростов» определился с тренером, который заменит Карпина

В ближайшие дни руководство «Ростова» представит нового главного тренера команды. Об этом в интервью Sport24 рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Ростов» определился с кандидатурой нового тренера. Представим его в течение нескольких дней», - поведал руководитель.

Напомним, что несколько дней назад с поста наставника команды ушел Валерий Карпин, тренировавший «жёлто-синих» на протяжении четырех лет. 52-летний специалист перешел на работу в сборной России.

СМИ сообщали, что в числе кандидатов на пост рулевого «Ростова» фигурируют Дан Петреску, Станимир Стоилов и Мурад Мусаев.

Клуб из Ростова-на-Дону неудачно стартовал в новом розыгрыше Премьер-лиги. «Ростов» потерпел домашние поражения от «Динамо» и «Зенита».