Агент: «Переход Тюкавина в «Локомотив» нереален»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в другой столичный клуб - «Локомотив». Об этом в интервью Metaratings сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

«Такой переход нереален. Мы недавно продлили контракт. Он хочет играть или за рубежом, или в России, но только в «Динамо», - сказал представитель 19-летнего нападающего.

Трудовое соглашение Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги нападающий принял участие в 15 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

В двух стартовых турах РПЛ сезона-2021/2022 Константин отметился голом.