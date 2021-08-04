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Россия. Премьер-лига

Агент: «Переход Тюкавина в «Локомотив» нереален»

04 Августа 2021 • 08:59 Комментировать
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в другой столичный клуб - «Локомотив». Об этом в интервью Metaratings сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

«Такой переход нереален. Мы недавно продлили контракт. Он хочет играть или за рубежом, или в России, но только в «Динамо», - сказал представитель 19-летнего нападающего.

Трудовое соглашение Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги нападающий принял участие в 15 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

В двух стартовых турах РПЛ сезона-2021/2022 Константин отметился голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Трансферы футбола - лето 2021 Константин Тюкавин
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