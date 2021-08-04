Петреску готов возглавить «Ростов»

Румынский специалист Дан Петреску, известный по работе в России с краснодарской «Кубанью» и московским «Динамо», заинтересован в возвращении в РПЛ. Об этом поведал агент Николай Пырнэу в интервью Sport24.

«Приоритет Петреску - возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Дану была бы интересна работа в «Ростове», - рассказал агент.

Напомним, что «Ростов» сейчас находится без главного тренера. На днях пост рулевого команды покинул Валерий Карпин, который решил сосредоточиться на работе в сборной России.

Среди претендентов на пост наставника команды называются Мурад Мусаев и Станимир Стоилов.