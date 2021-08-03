Матчи шестого тура РПЛ могут перенести

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой рассмотреть вопрос переноса матчей 6-го тура чемпионата России в связи с играми национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС. Матчи 6-го тура РПЛ должны пройти 28-29 августа.

Сборная России 1 сентября в Москве сыграет с хорватами, 4 сентября - в Никосии с киприотами и 7 сентября - в Москве с мальтийцами.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы РПЛ пойти навстречу национальной команде. Сборная России после трех туров отборочного турнира чемпионата мира набрала 6 очков и занимает второе место в группе H.