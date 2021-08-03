Арену «Калининград» могут закрыть на три месяца

В отношении стадиона «Калининград возбуждено дело об административном правонарушении во время матча за Суперкубок России. Об этом сообщает «Новый Калининград».

По данным источника, правонарушение заключается в самом проведении поединка за Суперкубок на стадионе в Калининграде, ведь ранее глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура назвала проведение матча недопустимым на футбольной арене города из-за пандемии коронавируса и ограничениями, действующими в регионе. Юридические лица могут получить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, а саму арену могут закрыть на 90 дней.

Матч за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «московским «Локомотивом» прошел 17 июля. «Сине-бело-голубые» обыграли «железнодорожников», забив тем три безответных мяча.