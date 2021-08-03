Понсе настроен на успешный исход матча с «Бенфикой»

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе поделился мнением о прошлых матчах команды, а также рассказал об ожиданиях от следующих поединков.

В интервью пресс-службе московского клуба Понсе отметил, что результативность команды в начале российского чемпионата стала меньшей по сравнению с матчами предсезонной подготовки. Однако игрок выразил надежду на то, что коллективу удастся распечатывать ворота соперников чаще в грядущих поединках:

«Победа над «Крыльями Советов», три очка и гол, подтолкнут к тому, чтобы больше забивать и больше выигрывать», - цитирует футболиста официальный сайт «спартаковцев».

Следующий официальный поединок «Спартак» сыграет в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Матч состоится 4 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.