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Россия. Премьер-лига

Агент: «Петреску была бы интересна работа в «Ростове»

03 Августа 2021 • 19:41 Комментировать
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Румынский тренер Дан Петреску готов вернуться в РПЛ и возглавить «Ростов». Об этом заявил его агент Николай Пырнэу.

Он заявил, что пока не вел переговоров с ростовским клубом, а эту информацию (об интересе «Ростова» - Прим. ред.) услышал в СМИ. Также он добавил, что тренер хотел бы вернуться в Россию и он намерен сделать это, чтобы выиграть трофей. 

Пырнэу сообщил, что уже общался с Петреску по этому поводу и тот ему сказал, что согласится возглавить «Ростов», если будет такая возможность. Агент сказал, что у наставника есть предложения от других клубов, но возвращение в Россию является его приоритетом, пишет Sport24.

Напомним, что сегодня пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, который возглавил сборную России.

Ранее Петреску возглавлял «Кубань» и «Динамо».

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