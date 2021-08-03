Агент: «Петреску была бы интересна работа в «Ростове»

Румынский тренер Дан Петреску готов вернуться в РПЛ и возглавить «Ростов». Об этом заявил его агент Николай Пырнэу.

Он заявил, что пока не вел переговоров с ростовским клубом, а эту информацию (об интересе «Ростова» - Прим. ред.) услышал в СМИ. Также он добавил, что тренер хотел бы вернуться в Россию и он намерен сделать это, чтобы выиграть трофей.

Пырнэу сообщил, что уже общался с Петреску по этому поводу и тот ему сказал, что согласится возглавить «Ростов», если будет такая возможность. Агент сказал, что у наставника есть предложения от других клубов, но возвращение в Россию является его приоритетом, пишет Sport24.

Напомним, что сегодня пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, который возглавил сборную России.

Ранее Петреску возглавлял «Кубань» и «Динамо».