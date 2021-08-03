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Россия. Премьер-лига

Экс-президент «Спартака» Червиченко - о Яремчуке: «Конечно, он хотел бы «поганым москалям» насовать целую авоську»

03 Августа 2021 • 18:58 Комментировать
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отсуствие новичка «Бенфики» Романа Яремчука в заявке на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским клубом.

Червиченко заявил, что Яремчук мог бы быть очень мотивирован в Москве и забить россиянам как можно больше голов. Но он отметил, что у «Бенфики» есть и другие игроки, которые могут доставить проблемы.

Также экс-президент добавил, что Яремчука нормально бы приняли в Москве и он сомневается, что его отсутствие как-то связано с политикой, пишет Sport24.

Напомним, что украинец пару дней назад перешёл в «Бенфику» из «Гента». Трансфер игрока сборной Украины обошёлся португальскому клубу в 17 миллионов евро.

Матч «Спартак» - «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, в Москве. Начало запланировано в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Андрей Червиченко Роман Яремчук
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