Экс-президент «Спартака» Червиченко - о Яремчуке: «Конечно, он хотел бы «поганым москалям» насовать целую авоську»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отсуствие новичка «Бенфики» Романа Яремчука в заявке на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским клубом.

Червиченко заявил, что Яремчук мог бы быть очень мотивирован в Москве и забить россиянам как можно больше голов. Но он отметил, что у «Бенфики» есть и другие игроки, которые могут доставить проблемы.

Также экс-президент добавил, что Яремчука нормально бы приняли в Москве и он сомневается, что его отсутствие как-то связано с политикой, пишет Sport24.

Напомним, что украинец пару дней назад перешёл в «Бенфику» из «Гента». Трансфер игрока сборной Украины обошёлся португальскому клубу в 17 миллионов евро.

Матч «Спартак» - «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, в Москве. Начало запланировано в 20:00.