«Спартак» отказался от подписания Орье

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье мог продолжить карьеру в чемпионате России, передаёт Vseprosport. Сообщается, что московскому «Спартаку» предложили подписать ивуарийца.

Руководство московского клуба отказалось от трансфера, так как не готово платить игроку 3,5 миллионов евро в год. Также отмечается, что вице чемпионы России хотят подписать на позицию правого защитника игрока помоложе, чтобы в будущем иметь возможность продать его в другой клуб.

Напомним, что Орье перешёл в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» в 2017 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 19 матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.