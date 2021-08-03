Бывший игрок «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо высказался для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«Да, я слышал, что Валерий Карпин возглавил сборную России. Я рад за него. Он прекрасный тренер, очень требовательный, но понимающий. У меня остались только хорошие воспоминания о работе с ним. Уверен, что он сумеет вывести сборную России на новый уровень, добьется с ней успеха», - высказался Хурадо.

Как известно, Хосе Мануэлю Хурадо довелось поиграть под руководством Валерия Карпина в «Спартаке».