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Россия. Премьер-лига

​Экс-игрок «Спартака» Хурадо: «Уверен, что Карпин выведет сборную России на новый уровень» эксклюзив

03 Августа 2021 • 18:17 Комментировать (2)
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Бывший игрок «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо высказался для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России. 

«Да, я слышал, что Валерий Карпин возглавил сборную России. Я рад за него. Он прекрасный тренер, очень требовательный, но понимающий. У меня остались только хорошие воспоминания о работе с ним. Уверен, что он сумеет вывести сборную России на новый уровень, добьется с ней успеха», - высказался Хурадо.

Как известно, Хосе Мануэлю Хурадо довелось поиграть под руководством Валерия Карпина в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Хосе Хурадо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Августа 2021 в 18:23
ай вам таварыщы пора свое радио заводиц.. юмор-фуцбол-фм.. равных не будец.. )))
JUMPER
03 Августа 2021 в 18:57
ай брат... защем бысплатна отдал идею....??? такой стартап ощинь дорага стоить...)))
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