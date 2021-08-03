Жоау Мариу: «Матч со «Спартаком» будет напряженным»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу, который ранее выступал за «Локомотив», высказался накануне игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

Португалец сказал, что у него от этой игры самые большие ожидание и предположил, что матч буде напряженным. Мариу отметил, что рад вернуться в Москву и он чувствует небольшое волнение перед игрой, так как это будет первый матч в сезоне.

Также полузащитник добавил, что уже успел освоиться в новой команде и наладил отношения с одноклубниками.

Жоау Мариу перешёл в «Бенфику» этим летом на правах свободного агента. В сезоне 2019/20 он выступал за «Локомотив» на правах аренды.

Напомним, что матч «Спартак» - «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, в Москве. Начало запланировано в 20:00.