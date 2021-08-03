Стойлов заявил, что готов возглавить «Ростов»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Станимир Стойлов признался, что готов возглавить «Ростов», который сегодня остался тренера. Ранее появилась информация, что наставника могут пригласить в ростовский клуб.

Стойлов заявил, что является свободным тренером и готов рассмотреть любое предложение. Наставник добавил, что если он интересен клубу, то можно обсудить детали, но сейчас от него ничего не зависит, так как решение принимают другие люди, пишет Sport24.

Ранее болгарский тренер возглавлял сборные Болгарии и Казахстана. Также он известен по работе в «Астане».

Напомним, что сегодня пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, который ранее возглавил сборную России.