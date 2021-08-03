Селюк: «Бердыев научит играть в футбол даже медведя из цирка на Цветном бульваре»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова» и поделился мнением о возможном возвращении Курбана Бердыева.

Селюк заявил, что сейчас многие российские клубы приглашают иностранцев, поэтому он не удивится, если «Ростов» тоже пригласит иностранного тренера. Кроме этого, он раскритиковал главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко, который не сумел добиться результата в ЦСКА и сейчас у него не получается в «Краснодаре», пишет «РБ Спорт».

Также Селюк сказал, что Бердыев является идеальным кандидатом на пост главного тренера «Ростова» и сумеет даже медведя научить в футбол.