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Россия. Премьер-лига

​«Ростов» связывался с Галактионовым слухи

03 Августа 2021 • 16:19 Комментировать
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«Ростов» оказался в поиске нового главного тренера после ухода Валерия Карпина. Два поражения на старте нового сезона Премьер-лиги России дали Карпину понять, что совмещать работу в клубе и национальной сборной он не сможет.  

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», «Ростов» связывался по поводу возможного сотрудничества с Михаилом Галактионовым. Этот специалист в последние годы работает с молодёжной сборной России.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в воскресенье, 8 августа. Соперником «жёлто-синих» будут «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Михаил Галактионов
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