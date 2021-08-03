«Ростов» оказался в поиске нового главного тренера после ухода Валерия Карпина. Два поражения на старте нового сезона Премьер-лиги России дали Карпину понять, что совмещать работу в клубе и национальной сборной он не сможет.

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», «Ростов» связывался по поводу возможного сотрудничества с Михаилом Галактионовым. Этот специалист в последние годы работает с молодёжной сборной России.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в воскресенье, 8 августа. Соперником «жёлто-синих» будут «Химки».